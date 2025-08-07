気象台は、午後1時3分に、大雨警報（浸水害）を熊本市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・熊本市に発表 7日13:03時点熊本地方では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm