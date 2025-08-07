◇MLB カブス6-1レッズ(日本時間7日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が27号ホームランを放ちました。第1打席レフトへヒットを放った鈴木選手は第2打席に犠牲フライで先制点に貢献。そして1点リードで迎えた6回裏、イニング先頭の鈴木選手は4球目のスイーパーをとらえ、左翼方向に運びます。これが今季27号のソロホームランとなり、同じくカブスでリーグ4位のPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手に並びました