女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は8日、第95話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞柳井嵩（北村匠海）は銀座のカフェで手嶌治虫（眞栄田郷敦）に遭遇。柳井のぶ（今田美桜）は薪鉄子（戸田恵子）に意見し、怒りを買う。落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子）が待っていた。“漫画の神様”手塚治虫氏をモデルとした天才漫画