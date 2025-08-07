テー・オー・ダブリュー [東証Ｓ] が8月7日後場(13:00)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比6.6％増の21.9億円になり、26年6月期も前期比2.6％増の22.5億円に伸びる見通しとなった。4期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比3.3円増の18.3円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の8.1億円に急拡大し、売