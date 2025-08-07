2025年8月6日、香港メディア・香港01は、中国の今年1〜6月の自動車輸出台数が300万台を超えたことを報じた。記事は、1〜6月の中国の自動車輸出台数が前年同期比10％増の308万台となり、日本に104万台差をつけて3年連続で世界一となったことを紹介。年間の輸出台数世界一も確定的な状況であり、昨年の585万9000台を上回って中国史上初めて600万台を超える可能性が高いと伝えた。一方で、日本は2008年に672万台のピークを迎えて以降5