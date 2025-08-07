大雨による避難所を、能代市、北秋田市、三種町が開設しています。能代市は杉ホールひびき、北秋田市は北秋田市交流センター、三種町は山本地域拠点センターです。7日正午現在、能代市で1世帯2人が避難しています。警戒レベル4の避難指示を出しているのは、能代市と北秋田市です。能代市は、大雨による土砂災害が発生するおそれがあるとして、能代市二ツ井町田代の33世帯66人と二ツ井町濁川の3世帯3人に避難指示