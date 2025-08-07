ＮｅｘＴｏｎｅ [東証Ｇ] が8月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比36.1％増の3.2億円に拡大したが、通期計画の18億円に対する進捗率は18.0％となり、5年平均の22.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.6％→6.1％に改善した。 株探ニュース