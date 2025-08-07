ＫＮＴ－ＣＴホールディングスは大幅高で７日続伸している。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比６．７％増の７３４億５６００万円、営業利益が同１０．１％増の１９億８９００万円となった。営業利益の通期計画（６５億円）に対する進捗率は３０．６％に上り、業績の上振れを期待した買いが集まった。 ４～６月期は国内旅行、海