警察庁は機械メーカー「大川原化工機」のえん罪事件をめぐり、警察庁外事課における当時の対応の反省と、それをふまえた再発防止策を明らかにしました。「大川原化工機」の大川原正明社長らは2020年、軍事転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したとして逮捕・起訴されましたが、約1年間勾留された後、犯罪にあたるかどうか疑いが生じたとして、起訴が取り消されました。社長らは2021年、捜査は違法だったとして国と都に損害賠償を求