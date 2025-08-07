博展が後場一段高となり、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１４億５０００万円から１７億円（前期比２２．０％増）に引き上げた。 売上高予想は従来通り２０９億円（同１０．９％増）で据え置いたが、収益性の高い案件が順調に増加していることで全体の利益率が改善していることが利益を押し上げるとしている。 また、期末