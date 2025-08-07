午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２１、値下がり銘柄数は６２１、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位にその他製品、銀行、電気・ガス、保険など。値下がりで目立つのは繊維、精密機器、建設など。 出所：MINKABU PRESS