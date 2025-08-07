商業施設で面識のない女性を追い回してスプレーを吹きかけるなどした疑いで、61歳の男が逮捕された。手に持ったスプレーを吹きかけながら女性を追いかける男は、根岸秀男容疑者（61）。東京・足立区の商業施設で7月、面識のない女性（30代）にスプレーをかけ、暴行を加えた疑いなどが持たれている。警視庁によると、根岸容疑者は、イスに座っていた女性がイヤホンをして携帯を見ているすきをつき、犯行に及んだという。根岸容疑者