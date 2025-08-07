■高橋も朝田家の表札前で「健ちゃん結婚しました！！」と報告 【写真】高橋文哉と原菜乃華に北村匠海・今田美桜・河合優実が寄り添った『あんぱん』家族ショットなど NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramが、晴れて結ばれた辛島健太郎（演：高橋文哉）と朝田メイコ（演：原菜乃華）を共演者である北村匠海や今田美桜、河合優実が笑顔で囲んだショットを公開。高橋も個人Instagramで“結婚”を報告した。 辛島は柳井嵩