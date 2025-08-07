タナベコンサルティンググループ [東証Ｐ] が8月7日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比18.0％減の2.3億円に減り、4-9月期(上期)計画の8億円に対する進捗率は29.6％にとどまり、5年平均の34.3％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.1％→7.3％に悪化した。 株探ニュース