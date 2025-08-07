県内は、前線の影響で大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台は土砂災害などに注意・警戒するよう呼びかけています。 九州付近に前線が停滞する影響で県内は、11日にかけて大雨となる見込みで、気象台によりますと降り方によっては、大雨警報を発表する可能性があるということです。 8日午前6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで、南部、北部、五島で150ミリとなっています。 平和祈