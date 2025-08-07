STARTO ENTERTAINMENTは7日、公式サイトなどで3月31日に解散したKAT−TUNのライブを行うと発表した。ライブのタイトルは「Break the KAT−TUN」で、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される。中丸雄一と上田竜也、退所した亀梨和也の3人が出演する。KAT−TUNは、2月の解散発表時、ファンと対面する最後の場を設ける予定とし、「皆さまとお会いできる機会を作るべく話し合っております」と発表していた。3月末の解散以降も