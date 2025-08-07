ニュアンス感のある色味で、品の良さをまとえるオリーブ色。大人が夏コーデに取り入れるなら、【ユニクロ】から登場した程よい甘さの「ミニ丈ワンピ」がおすすめ。ティアードやギャザーなど女性らしさをたっぷり詰め込んだデザインながら、洗練された色味が大人顔に引き寄せます。今季はオリーブ色を上手に取り入れて、ハイセンスなコーデを目指してみて。 ティアード × ボリュӦ