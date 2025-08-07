東京都は2002年に宿泊税を導入してから20年以上が経過し、近年、高額な宿泊施設が増加するなど状況が変化していることから宿泊税の課税のあり方や使途について見直しの検討を進めています。2023年度の都税制調査会では宿泊税の負担水準を引き上げるのが適当だとする報告書をまとめています。7日、東京都庁で、税制や観光の専門家など有識者による意見交換が行われ、出席した経済同友会は、観光産業が持続的な発展を遂げるためには