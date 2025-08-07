けさは石川県で線状降水帯が発生し、金沢では午前11時までの12時間、雨量が330.5ミリと8月平年のおよそ1.8倍の雨が半日で降りました。昼過ぎにかけてが大雨のピークですが、その後は小康状態になりそうです。ただ、記録的な大雨によって、地盤が緩んでいるため、土砂災害には引き続き厳重に警戒が必要です。午後は前線が南下する関東など太平洋側でも一時的に雨の降る所があるでしょう。東京は昼過ぎにかけて雨が降りますが、夕方