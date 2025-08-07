山梨県大月市で発生した山林火災＝2月山梨県大月市の山林を焼損したとして、県警は7日、森林法違反（森林失火）の疑いで、東京消防庁職員の男性（33）を書類送検した。切った枝を燃やそうとしたが「周囲の枯れ草に燃え移ってしまった」と容疑を認めている。火災は発生から8日後に鎮火した。書類送検容疑は2月26日午後、管理する空き家の周辺で、切った枝を燃やそうとした際に注意を怠り、火が竹林などに燃え移って県などが所有