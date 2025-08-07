お笑い芸人のキンタロー。さんが、自身のXを更新。ぷっくりと腫れた腕の写真を投稿し、「誰か虫博士助けて」と呼びかけました。【写真を見る】【 キンタロー。 】 「誰か虫博士助けて」ぷっくり腫れた腕の写真を投稿フォロワーに助け求めるキンタロー。さんは、「やばい！」と書き出し、「今道で『痛！』って痛みを感じた腕をみると ものすごい小さい虫 羽付きに襲われてました」とハチの絵文字を添えて状況を説明。「とりあえ