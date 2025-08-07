お笑いコンビ・博多華丸大吉の華丸が７日、Ｘを更新。２日連続でＸ朝ドラ受けを行った。この日の朝ドラ「あんぱん」では、嵩（北村匠海）が副業が会社の給料を超えたら漫画一本でやっていきたいとのぶ（今田美桜）に宣言。５年かかってようやく、副業が本業の給料を追い抜く。嵩は、いつもの喫茶店で、いせたくや（大森元貴）と再会。いせは、タクシーの運転手を今、辞めてきたといい、これからは音楽一本でやっていくと宣言