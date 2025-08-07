ガールズグループKiiiKiiiが、新曲『DANCING ALONE』のカムバックステージを初披露し、本格的な活動に乗り出す。【写真】KiiiKiii、“全員センター級”のビジュアル所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、KiiiKiiiは本日（7日）放送される音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）の放送900回を記念して行われる「M COUNTDOWN in 保寧（ポリョン）」に出演し、8月6日にリリースされたデジタルシングル『DANCING ALONE』のパフォ