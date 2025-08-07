◆ウエスタン・リーグ中日―オリックス（７日・バンテリンドーム）中日の松山晋也投手が、実戦復帰した。１―３の７回から登板し、３者連続三振のパーフェクト投球を披露した。先頭の山中を１４５キロのフォークで空振り三振に抑えると、続く来田も１５５キロ直球で３球三振に。最後は野口を１４９キロのフォークで空振り三振に封じ、マウンドでほえた。直球は最速１５６キロを計測。鋭く落ちるフォークとのコンビネーション