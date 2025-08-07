亀の井ホテル 有馬は、8月1日に改装リニューアルオープンした。客室は、敷地内から湧き出る有馬の「金泉」を使用した露天風呂付きのプレミアム和洋室を新設した。室内は木や石など素材を活かし、障子や襖を備えた。「コンフォートツイン」や「スーペリアツイン」などの客室も新設する。レストランは内装を一新。「神戸牛夏野菜巻き」、「鱧しゃぶ」、「鱸の香草揚げ」など旬の兵庫食材を用いた創作会席を提供する。朝食は兵庫県産