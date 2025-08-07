東京モノレールは、お盆期間に臨時列車を運転する。快速列車を増発するほか、一部普通列車を区間快速として運転する。運転日は、平日ダイヤが8月8日・15日、土休日ダイヤが8月11日・16日・17日。平日ダイヤでは、羽田空港第2ターミナル駅を午後5〜6時台に出発する上り普通列車6本を区間快速に格上げするほか、午後9〜10時台に上り空港快速を3本運転する。土休日ダイヤでは、羽田空港第2ターミナル駅を午後9〜10時台に出発する上り