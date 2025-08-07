第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）は７日、天候不良が予想されるため、午前の部（横浜―敦賀気比、高知中央―綾羽）が中止となった。春夏通じて甲子園初出場の綾羽（滋賀）は、聖地初陣が中止となった。さらに、試合は８日の第４試合（１８時４５分）に順延。北川陽聖主将（３年）は、「普段通りやることは明日も変わらないので、いつも通り臨みたい」とし、ナイターについては「自分たちのグラウンドはしっかりしたナイ