ロックバンド「THEALFEE」の坂崎幸之助（71）が7日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。初代林家三平さんとの関係性を明かした。6月に東京・浅草演芸ホールで行われた「初代林家三平生誕百年記念興行」でギター漫談に挑戦した坂崎。「本当はゲストはトークだけで良かったみたいなんですよ」としつつ、「演芸ホールにせっかく立つんだから漫談やった方がいいなと思って。それでギター漫