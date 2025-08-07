ボーイズグループSEVENTEENが笑いと緊張が入り混じったサバイバルゲームを始めた。【写真】ミンギュ＆エスクプス、大谷翔平を観戦？去る8月6日、SEVENTEENはグループの公式YouTubeチャンネルにオリジナルコンテンツ「GOING SEVENTEEN」の「EP.130 WATER BATTLEGROUNDS＃1」を公開した。今回のエピソードは攻撃・防御アイテムを収集して装着し、最後の1人になるまで戦う水鉄砲サバイバルで、バトルロイヤルゲームのルールを具現した