シンガーソングライターの松任谷由実（71）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」を始めたことを明かした。松任谷は「松任谷由実、TikTokはじめました。まだよくわからないので、お手柔らかに。。。」と説明。さらに、「このアカウントは、本物です。偽物ではありません」とコメントした。この投稿にフォロワーからは「フォローしました！」「マジですか？」「すでにフォ