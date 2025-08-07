サンフレッチェ広島レジーナは昨シーズン、WEリーグカップで連覇を成し遂げたものの、WEリーグでは5位で終わり、またもトップ3の牙城を崩せなかった。2025/26シーズンは赤井秀一新監督を迎え、新体制でトップ3入りとその先の優勝を目指す。WEリーグ開幕に向けたこのインタビューを前に、「新シーズンへの熱い気持ちを聞かせていただけたら」と伝えると、MF中嶋淑乃は「そんな熱いこと言えないですよ」と笑った。たしかに、中嶋