滋賀県東近江市の湖東記念病院で２００３年に起きた入院患者の死亡を巡り、殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手・西山美香さん（４５）に対し、滋賀県警の池内久晃本部長が７日、直接謝罪した。弁護団によると、県警が西山さんに会って謝罪するのは初めてという。池内本部長は、同県彦根市の県湖東合同庁舎の会議室で西山さんや両親らと面会。「美香さんとご両親には２１年あまりの長きにわたり、言葉には言い表せな