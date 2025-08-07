夏の甲子園に広島県代表として出場している広陵高校野球部で、暴力事案があったことが分かりました。広陵高校によると１月下旬、寮内で違反行為があった当時１年生の部員に２年生部員４人が頬をたたくなどの暴行を加えたということです。学校は県高野連を通じて日本高野連へ報告。３月に厳重注意を受け、対象の部員を１か月の公式戦出場停止としたということです。被害者は被害届を出していて、捜査関係者によると部員から任意