評論家の樋口恵子さんと作家の黒井千次さんは、幼馴染。ともに「老い」に向き合う著作が話題となっています。戦争体験から八十余年、人生の悲喜こもごもを経験してきたお二人が、近況を赤裸々に綴りつつ、エールを送り合ったお便りを紹介します。（イラスト：マツモトヨーコ撮影：村山玄子）樋口恵子さんから黒井千次さんへ＜第一信＞* * * * * * *「《第三信》黒井さんから樋口さんへ」よりつづく《第四信》黒井さんから樋口さ