アメリカのトランプ大統領は、ロシア産の原油を購入する中国に対し、追加関税を課す可能性があるとの考えを示しました。【映像】トランプ氏 ロシア産原油購入の中国に追加関税かトランプ大統領は6日、ロシアから原油を購入しているとして、インドに対し25％の追加関税を課す大統領令に署名しました。そして、インドと同様にほかの数カ国にも更なる関税を課す可能性があるとしたうえで「そのうちの1つは中国かもしれない」と述