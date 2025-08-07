東京都港区のソニーグループ本社ソニーグループは7日、2026年3月期連結純利益予想を5月時点の9300億円から9700億円に引き上げた。トランプ米政権の関税措置により本業のもうけを示す営業利益が1千億円程度下押しされると試算していたが、700億円程度に縮小する見込みになったため。売上高は11兆7千億円と従来見通しを据え置いた。同時に発表した25年4〜6月期連結決算は、純利益が2590億円だった。国際会計基準（IFRS）に基づき