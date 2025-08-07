機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件で、警視庁が、「捜査指揮系統が本来の機能を発揮せず大きな過ちにつながった」などとする検証結果を公表たことを受け、迫田裕治警視総監が7日午前、会見で謝罪しました。警視総監が個別の事案で会見を開くのは極めて異例のことです。迫田総監は厳しい面持ちで深く頭を下げました。迫田裕治警視総監：逮捕された3人の方々捜査対象となった噴霧乾燥機の製造販売会社の関係者の方々に多大なご