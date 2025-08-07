低気圧や前線の影響で、山形県内は8日にかけ、大雨による土砂災害などに注意・警戒が必要です。この影響でJR羽越線などで運休が発生しました。山形地方気象台によりますと、5日の降り始めから7日5時までの各地の降水量は小国で192ミリ、酒田市大沢で109.5ミリ、飯豊町中津川で101.5ミリなどとなっています。西置賜には6日夜から7日午前にかけて一時、大雨警報が出されました。県によりますと、今のところ人的な被害は確認されてい