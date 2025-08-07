厚生労働省が発表した「健康寿命の令和４年値について」によると、2022年の健康寿命は男性が72.57年、女性が75.45年となっています。そんななか、「健康長寿の基本は食生活にあります」と語るのは、お茶の水健康長寿クリニック院長の白澤卓二先生です。今回は白澤先生の著書『図解50歳からの長生き栄養術』から一部を抜粋し、健康長寿のための栄養学をご紹介します。【表】ひと目で分かる！ビタミンB1を多く含む食品* * * * * * *