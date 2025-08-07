読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中のプラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（毎週木曜よる11：59〜）。第6話が8月7日に放送予定です。【写真】瑞帆の喉元に手をかけていた郷田は、急に涙を流し…不動産会社で働く主人公・木村瑞帆（伊原六花さん）は、地元の静岡を離れ、東京で働いていた。そんな彼女の前に現れる、3人の男性――。1人はある時期彼女の世界の中心だった元恋人・倉島隆（小久保寿人さん）。1人は知人の紹介で知