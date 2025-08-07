声優の内田雄馬が、8月6日（水）に自身のInstagramを更新。7月28日（月）に、東京・池袋にあるサンシャインシティ アネックス B1F・1Fにオープンした体験型施設・ちいかわパークを訪れた様子を公開した。【写真】ラッコのぬいぐるみキャップが似合う！ちいかわパークに降臨した内田雄馬■夢のコラボ！テレビアニメ『ちいかわ』で、ちいかわ達のあこがれの存在であるラッコの声優を務める内田。今回内田が「ちいかわパーク