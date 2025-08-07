最高峰プレミアリーグの開幕が近付いている。新シーズンは一体どんな戦いが繰り広げられるのか。世界中の注目が集まるなか、イギリスの有力紙『The Guardian』が各チームをプレビュー。三笘薫を擁するブライトンに関しては、昨季と同じ順位である８位と予想した上で、次のような見解を示した。「ブライトンは再び欧州カップ戦の出場権を逃したが、ファビアン・ヒュルツェラー監督が就任した最初のシーズン終了時には、失望では