福岡県は7日、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の7月28日〜8月3日の感染者数が、241人（前週比38人増）だったと発表した。12週連続で警報レベルを維持し、特に胎児への悪影響を踏まえて妊婦の感染に注意を呼びかけている。百日ぜきは106人（同12人減）。県内122カ所の定点医療機関から報告された新型コロナウイルス感染症の感染者数は前週比1・38倍の894人（同248人増）で、1医療機関当たりは7・33人だっ