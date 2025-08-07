◇出場選手登録【巨人】田中将大投手【DeNA】吉野光樹投手、筒香嘉智外野手【ヤクルト】石川雅規投手【中日】中田翔内野手【日本ハム】梅林優貴捕手【オリックス】横山楓投手◇同抹消【DeNA】颯投手、松尾汐恩捕手【ヤクルト】清水昇投手【中日】板山祐太郎内野手【日本ハム】山県秀内野手【ロッテ】石川柊太投手※7日午後4時22分更新