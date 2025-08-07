◇MLB カージナルス5-3ドジャース(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)先発登板した大谷翔平選手が試合後、インタビューに応じました。この日は4回1失点8奪三振という成績の大谷選手。特に4回は三者連続空振り三振に切るなど好投を見せましたが、3回の失点した場面については「バントヒットで取られましたけど、もう少しきわどいところに投げるべきだった」と振り返ります。投球全体については、ストレートを軸にしつつ、変化球で