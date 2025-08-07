お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が7日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。7月に日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）のロケ中に骨折した腰の状態について語った。この日は夏休み中の「ナイツ」に替わって「ロッチ」の2人がアシスタントに。中岡はMCの清水ミチコから腰骨折の容態について質問を受けた。「中岡さんは『イッテQ』のロケ中にベトナムでお尻を