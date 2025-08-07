◎全国の天気全国的に雨が降るでしょう。北日本や北陸、西日本では激しく降る所がありそうです。東海は昼過ぎ以降、次第に天気が回復するでしょう。関東は局地的な雷雨にご注意ください。◎線状降水帯明け方に石川県の加賀では線状降水帯が発生しました。富山県や石川県では、昼過ぎにかけて新たに線状降水帯が発生するおそれがあります。北陸での大雨のピークは越えつつありますが、しばらくは土砂災害や低い土地の浸水などに厳重