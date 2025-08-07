まるでイタリアン!? えびオイルのトマトそうめん【さっぱりそうめんレシピ】すりおろしたトマトとめんつゆを混ぜるだけ！献立を考えるときに、今日はそうめんにしようかな、パスタもいいな、という日がありますよね。パスタを作るような材料をそのまま使って、まるでイタリアンのような“洋風そうめん”を作ることができます。ご自身も「そうめん大好き」とおっしゃる料理研究家の池田美希さんが教えてくれました！ そうめんは袋の