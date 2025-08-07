８０回目の原爆の日の6日、「灯ろう流し」などのイベントが行われ、祈りの１日を締めくくりました。 6日夕方から広島市中区の元安川で慰霊と平和への願いが込められた「灯ろう流し」が行われ、約５５００個の色とりどりの光で川面が照らされました。 マツダスタジアムでも平和の象徴、鳩や緑色の光の「ピースライン」が描かれたプロジェクションマッピングが投影されました。 カープ髙木翔斗選手 「今こうし