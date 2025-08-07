テレビ朝日系新番組「仮面ライダーゼッツ」（９月７日スタート。日曜、前９・００）の製作発表会見が７日、都内で行われ、主人公・万津莫役を演じる俳優・今井竜太郎らが出席。堀口真帆や古川雄輝らの共演者はその場で解禁され、会場は大盛り上がりとなった。令和仮面ライダーシリーズ７作目となる今作は「人の夢に潜入してミッションを遂行するエージェント」として、人々を守っていく。変身ベルトがシリーズ史上初となる、腰